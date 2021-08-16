Украина пытается компенсировать закрытое небо «спасением» несуществующих белорусов

16.08.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уверяет, что украинские самолеты вывезли из граждан Белоруссии.

Об этом чиновник написал в своем «твиттере», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не бросаем своих людей и помогаем другим», – написал Кулеба.

Между тем, белорусский МИД сомневается, что в Афганистане остались граждане страны. Белорусы не выезжают туда на работу. В Кабуле нет даже белорусского посольства: по принципу совместительства оно расположено в Таджикистане.

Все это не помешало беглому оппозиционеру Павлу Латушко рассыпаться в благодарностях в адрес Украины.

«Посмотрите, когда в сложной ситуации оказались белорусы, кто пришел на помощь? Украина и украинцы. Сколько бы грязи ни выливал диктатор на эту страну и на украинский народ, сколько бы пропагандистские каналы не лили грязи на украинцев, именно Украина оказала помощь белорусам в трудной ситуации. У диктатора не оказалось денег отправить самолет в Афганистан. Потрясающая работа белорусской дипломатии: тропами и полями пробирайтесь в Таджикистан, белорусские граждане», – сказал Латушко.

Украина в мае закрыла небо для белорусских самолетов, присоединившись к санкциям ЕС против «Белавиа» из-за ареста в Минске блогера-экстремиста Романа Протасевича. Это создало существенные трудности для белорусских туристов в сезон отпусков.