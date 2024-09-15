Украина пытается перехватить у Словакии сделку на покупку американских вертолетов ценой полмиллиарда долларов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинское англоязычное издание Defence News, пишущее на оборонную тематику, сообщает: пока Словакии размышляет, Украина положила глаз на 12 ударных вертолетов AH-1Z Viper.

«В июле Государственный департамент США одобрил предварительное соглашение о продаже Словакии 12 вертолетов Viper на сумму около $600 млн, что значительно превышает первоначальное предложение предыдущего словацкого правительства в размере $340 млн», – говорится в публикации.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

Скидка была частично обусловлена ​​тем, что сделка с Пакистаном, который должен был получить американское оборудование, сорвалась.

Реклама

Как отмечает издание, сейчас, по словам информированного источника, Братислава пытается «отвязать» эту скидку от вертолетов, «опрокинув» ее на другие потенциальные закупки, такие как истребители F-16 и комплексы ПВО Patriot. Это вызывает раздражение официальных лиц в Вашингтоне.

Тем временем, украинские официалы усиливают лоббирование в Вашингтоне, чтобы получить эти вертолеты для ВСУ.

«Словакия должна определиться, в каком именно вооружении и оборудовании она нуждается в своих военных целях, и если им не нужны эти вертолеты, то их поставка в Украину должна состояться как можно скорее.

Эти вертолеты нужны нашим солдатам, которые воюют на передовой в Донецкой, Запорожской и других областях Украины, а также проводят операцию в Курской области» , – цитирует издание нардепа от оппозиционной партии «Батькивщина» Вадима Ивченко.

По словам Ивченко, Украина заинтересована в углублении сотрудничества с США, чтобы такие вертолеты производились на ее территории и на ее промышленных мощностях.