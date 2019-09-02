Украина пытается подкупить Европу – Лавров  

02.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Киев пытается получить от международных организаций одобрение своих русофобских инициатив определенными заверениями.

Об этом во время выступления в МГИМО заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы достаточно последовательно в этом и в прошлом годах продвигаем тему обеспечения прав национальных меньшинств – языковых, религиозных и прочих. Причиной этому послужили действия предыдущего руководства Украины – режима Петра Порошенко, при котором Верховная рада приняла серию законов, грубо нарушающих не только международные обязательства Украины по обеспечению прав национальных меньшинств, но и конституцию украинского государства.

Это касается и закона об образовании, и закона об украинском языке как государственном, в которых, по сути дела, все языки национальных меньшинств грубо дискриминируются по сравнению с украинским языком.

Учитывая, что в ответ на критику Совета Европы и других правозащитных структур украинское руководство при Порошенко стало делать заявление о том, что они этот закон снабдят неким дополнением, в соответствии с которым из-под его действия будут исключены языки ЕС, а если это так, то единственным дискриминируемым языком будет русский», – отметил Лавров.

Также он добавил, что российские дипломаты будут защищать интересы соотечественников на Украине, в частности, они призвали европейцев не поддаваться на уловки Киева.

«Мы призвали наших коллег из ЕС даже не рассматривать подобного рода провокационные обращения, которые имеют только одну цель – буквально купить европейцев, удовлетворить их озабоченность судьбой румынского, венгерского, польского языков на Украине, и, тем самым, умыть руки и оставить русский язык – главный язык, помимо украинского, на котором говорят миллионы украинцев, в таком дискриминационном положении.

Мы будем продвигать соответствующие инициативы, в том числе в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, её Третьего комитета, который занимается делами по правам человека, и в целом в рамках ОБСЕ», – резюмировал глава МИД РФ.