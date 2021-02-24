Украина пытается «расчеловечить» Россию в ЕСПЧ

24.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Украина подала на Россию очередной иск в ЕСПЧ, обвинив Москву в «убийстве политических оппонентов, чтобы лишний раз напомнить миру о себе.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» высказывает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, отвечая на вопрос о причинах подачи иска.

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«Самый очевидный вариант – для пиара. Чтобы в очередной раз напомнить о себе. Украинский кризис надоел всем не только в Европе, но и на самой Украине, местным элитам в том числе. И надо хоть как-то, хоть чем-то украинскую повестку для Брюсселя и Страсбурга актуализировать», – считает Безпалько.

Он полагает, что очередную кляуза Киева можно связывать с подготовкой войны в Донбассе.

«Перед боевыми действиями стараются «расчеловечить» противника. Демонизировать, показать его как некий «апофеоз зла». А ведь для Киева противник на Донбассе — не две республики, а Россия», – отмечает эксперт.

Собеседник издания также не исключает, что иск – обычная работа украинских чиновников для галочки и отчетности.

«Им надо отчитываться о «борьбе с Москвой» и перед внешними заказчиками, и перед своими элитами. Но, вообще, этот иск, как и предыдущие, выглядят трагикомично. Как, увы, и сам режим. Ну все то у них носит фарсовый характер! При том на этом фоне люди не могут позволить себе лечение или хорошие продукты, они реально нищают и умирают. Трагикомедия в гоголевско-булгаковском стиле…», – резюмировал Безпалько.

Отметим, что в украинском иске утверждается, что операции по «убийству предполагаемых оппонентов России совершаются в РФ и на территории других государств, включая страны – члены Совета Европы, вне ситуации вооруженного конфликта».