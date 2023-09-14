Украина пытается сорвать десантную операцию на Одессу – Бортник

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Украинское наступление достигло тупика, но все понимают, что вслед за ним начнется российское контрнаступление. В том числе высока вероятность попытки высадить российской десант на берега Одесской области.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что сейчас на поле боя происходит, все меньше и меньше важно. Все понимают, что военный этап находится в определенном тупике и достигнуть какого-то перелома в наступлении на юге Украины будет очень сложно. Мы видим, какая оценка западных медиа, оценка наших военных еще ниже сегодня. Условно говоря, выйти на побережье Азовского моря и зайти в Крым в этом году будет крайне сложно, если вообще возможно. Но все понимают, что вслед за украинским наступлением последует российское контрнаступление. А целями России остается северное Причерноморье – Одесская, Николаевская, Херсонская область», – сказал эксперт.

«И как раз большие десантные корабли – это главный инструмент возможных атак на это побережье. Потому что российские атаки через Днепр очень сложны, а попытка провести какую-то десантную операцию в районе Килии, Измаила вполне на определенном этапе войны возможна. Россия планировала эту десантную операцию несколько раз в марте-мае прошлого года, пока не утонул крейсер «Москва», пока Россия не поняла, что Украина обладает серьезными противокорабельными береговыми комплексами – тем же «Нептуном», – заявил Бортник.

По его словам, нанося удар по российским БДК, в частности по Севастополю, Украина пытается помешать потенциальной десантной операции России.