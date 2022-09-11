Украина пытается сорвать футбольный матч в Санкт-Петербурге

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Новости Украины

Известные в прошлом украинские футболисты Олег Блохин (бывший член «антиоранжевого» блока «Не так!») и Игорь Беланов (бывший член пророссийской одесской партии «Родина») направили письмо футболистам сборной Боснии и Герцеговины с призывом отказаться от товарищеского матча со сборной России.

Об этом рассказал в соцсетях глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обладатели «Золотого мяча» Олег Блохин и Игорь Беланов обратились к игрокам национальной сборной Боснии и Герцеговины с просьбой не участвовать в таком матче. Исполком УАФ призвал руководство футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины быть солидарными со всем цивилизованным футбольным миром, который отстранил команды из России от международных соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА», — написал Павелкох.

Однако УЕФА не высказался против матча в России, так как товарищеские встречи не входят в компетенцию этой организации.

Решение о проведении матча с Россией принимал Комитет по чрезвычайным ситуациям футбольного союза Боснии и Герцеговины, и оно было принято большинством голосов. «За» игру со сборной России высказалось пять человек, «против» только вице-президент федерации Ирфан Дурич.

«Мы получили запрос от России и ещё одной страны. Отправили письмо в УЕФА, и нам сказали, что они не запрещают проведение товарищеских игр. Это не лучший вариант для нашей страны. Они руководствовались ответом УЕФА. Я руководствуюсь несколько другими принципами», – сказал Дурич.

Против матча выступили также боснийские футболисты Миралем Пьянич и Эдин Джеко.

Сербский футболист Неманья Пейчинович считает, что России нужно было договариваться о матче с Сербией, а не с Боснией.

«Сейчас такие страны, как Босния и Герцеговина, находятся под контролем Америки и Запада. Такое поведение с их стороны вполне логично. Я думаю, что Россия должна договориться с Футбольной ассоциацией Сербии о проведении товарищеского матча. Сейчас сборной России нужно играть матчи, и сербы не будут отвергать РФС так, как это пытаются сделать боснийцы», — сказал Пейчинович.

Матч сборной России с Боснией и Герцеговины состоится 19 ноября в Санкт-Петербурге. Известно, что боснийская команда получит за встречу 200 тысяч евро. Кроме того, трансфер и проживание оплатит Российский футбольный союз.