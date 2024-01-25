Украина пытается сорвать съемки Милоша Биковича в популярном американском сериале

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МИД Украины возмутился намерением американского телеканала HBO привлечь к съемкам в сериале «Белый Лотос» сербского актера Милоша Биковича.

Украинцы заявили, что артист «поддерживает геноцид», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Внешнеполитическое ведомство Украины довольно своеобразно отреагировало на информацию о том, что известный в России и очень много снимающийся в русском кино сербский актер Милош Бикович приглашен на работу в новом сезоне популярного сериала американской телекомпании HBO «Белый Лотос».

«Милош Бикович, сербский актер, который поддерживал Россию с начала полномасштабного вторжения, теперь собирается сыграть главную роль в третьем сезоне сериала НВО «Белый лотос». HBO, вам нормально работать с человеком, который поддерживает геноцид?» – говорится в заявлении МИД Украины.

На подобный выпад отреагировало МИД Сербии, заявив, что претензии украинской стороны не обоснованы, поскольку Милош Бикович «прежде всего, один из самых популярных и талантливых сербских актеров своего поколения, который хоть и молод, но уже оставил свой след в сербском и международном кино».

«Напоминаем, что министр иностранных дел Ивица Дачич вручил Милошу Биковичу грамоту в День сербской дипломатии в 2019 году за исключительный личный вклад в продвижение Сербии и ее богатого культурного творчества в мире», – говорится в дипломатическом ответе Сербии.

Год назад в интервью русскоязычной либеральной журналистке Бикович выступил в защиту России:

«Ты правда считаешь, что Россия – такой агрессор, как показано в западных СМИ? В Косово люди жили 500-1000 лет. В какой-то момент сербы стали меньшинством, и кто-то зажёг там войну. Это отличается от Крыма? Отличается только тем, что там живут русские», – заявил артист.