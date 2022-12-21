Украина пытается выяснить, как Россия провела стремительное наступление

21.12.2022  16:16 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Государственное бюро расследований Украины ведет уголовное дело относительно выяснения обстоятельств стремительного продвижения российских войск на юге Украине в феврале 2022 года.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава СБУ Василий Малюк, отвечая на соответствующий вопрос.

Государственное бюро расследований Украины ведет уголовное дело относительно выяснения обстоятельств стремительного продвижения российских войск...

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«Соответствующее уголовное производство находится в Государственном бюро расследований. Они осуществляют следствие, на сегодня проводится много экспертиз. Я не имею никакого права раскрывать карты, это их производство. Мы не можем нарушить принцип тайны следствия, вместе с тем, насколько мне известно, следствие уже на завершающем этапе», – сказал глава СБУ.

По его словам, к продвижению российской армии якобы причастен бывший руководитель так называемого «крымского главка» СБУ Олег Кулинич, который проводил на юге антитеррористические учения, не согласовав их с руководителем антитеррористического центра при СБУ.

Напомним. что за очень короткое время после начала СВО под контроль ВС РФ перешли практически вся Херсонская и большая часть Запорожской областей. Кроме того, российские войска заняли Херсон на противоположном берегу Днепра и даже подошли к Николаеву.

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