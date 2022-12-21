Украина пытается выяснить, как Россия провела стремительное наступление

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Государственное бюро расследований Украины ведет уголовное дело относительно выяснения обстоятельств стремительного продвижения российских войск на юге Украине в феврале 2022 года.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава СБУ Василий Малюк, отвечая на соответствующий вопрос.

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«Соответствующее уголовное производство находится в Государственном бюро расследований. Они осуществляют следствие, на сегодня проводится много экспертиз. Я не имею никакого права раскрывать карты, это их производство. Мы не можем нарушить принцип тайны следствия, вместе с тем, насколько мне известно, следствие уже на завершающем этапе», – сказал глава СБУ.

По его словам, к продвижению российской армии якобы причастен бывший руководитель так называемого «крымского главка» СБУ Олег Кулинич, который проводил на юге антитеррористические учения, не согласовав их с руководителем антитеррористического центра при СБУ.

Напомним. что за очень короткое время после начала СВО под контроль ВС РФ перешли практически вся Херсонская и большая часть Запорожской областей. Кроме того, российские войска заняли Херсон на противоположном берегу Днепра и даже подошли к Николаеву.