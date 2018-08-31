Украина пытается заманить крымских студентов «голой ж@пой»

31.08.2018, Киев, Максим Карпенко

Планы украинских чиновников превратить в своих агентов влияния каждого крымского студента обернутся очередной «зрадой» и разочарованием для них же.

Об этом в своем блоге заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, отважившийся на поступление в херсонские ВУЗы крымчанин сразу же столкнется со всеми прелестями «европейской и независимой Украины».

«Ну вот приезжает он в Скадовск или Геническ. И такой: «Вау! Какая здесь свобода! Ты свободен быть ограбленным или изнасилованным! Не то, что у нас в Крыму, где правовое государство. А это что? Реконструированная и торжественно открыта президентом автобусная остановка! Вот это круто! Не то, что целый огромный аэропорт, построенный в нашем Симферополе, который стоит дороже, чем весь бюджет Херсощины! А это что? Разбитые дороги, свободные от ремонта! Вот это я понимаю – не то, что наш самый длинный мост в Европе! СЛАВА УКРАИНЕ!» и побежал к себе в Ялту Путина шатать!», – иронизирует Журавко.

Бывший парламентарий сравнивает нынешнюю Украину с Северной Кореей, а крымчан – с южнокорейскими студентами.

«Это как если южнокорейцы, побывав в КНДР, приедут в свой сверхразвитый Сеул, и такие: «А на самом деле без горячей воды и света жить хорошо – не то, что у нас тут!». Короче, все у этих чертей одинаково – перемога всегда обернется в зраду. Хотели впечатлить крымчан нашей нищетой, а на выходе получите, что весь ВУЗ уедет в Крым на заработки и гражданство простить. Чтобы у тебя были «агенты влияния» надо хоть что-то им кроме голой жопы показать», – полагает Журавко.

Ранее губернатор Херсонской области Андрей Гордеев области объявил каждого крымского студента, обучающегося в местных ВУЗах и вернувшихся на полуостров «агентом влияния по возврату оккупированной территории Украины».

Кроме того, Гордеев заявил, что в Херсоне хотят дублировать Крымский государственный медицинский университет им. Георгиевского, который после вхождения республики в РФ стал называться Медицинской академией им. С.И. Георгиевского и стал частью Крымского федерального университета.

Также он открыл крымско-татарский класс в Новоалексеевке и объявил, что за ним – будущее.