Украина пытается затянуть Россию и США в тотальную войну

Вадим Москаленко.  
13.06.2024 10:36
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Боевые действия на Украине – это лишь инструмент политического противостояния США и России.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Боевые действия на Украине – это лишь инструмент политического противостояния США и России. Об...

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«И Америка, и Россия думают о политической победе. Война и военные успехи – это инструмент достижения политической победы. Я это говорю к тому, что нам тоже это надо брать на вооружение. Надо думать не о военной победе, а о политической, которая не всегда означает или равно военной победе. А военные успехи, военные действия – это инструмент. Мы зациклились на войне, мы хотим тотальной войны, ну, руководство.

Я понимают все аргументы – наказать агрессора, забрать территории и так далее. Сейчас войны так не делают. Мы хотим втянуть Россию в тотальную войну, Америку в тотальную войну, но не получается – они же не глупые люди. Потому что они войну ведут не тотальную между собой, а политическую, где война – это инструмент политики, а не политика – инструмент войны», – сказал Карасёв.

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