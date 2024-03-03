Украина пыталась атаковать нефтебазу в Феодосии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

После атаки беспилотников на Крым, которая произошла сегодня ночью, был перекрыт участок трассы в районе Феодосийской нефтебазы. Транспорт пускали транзитом через город с последующим выездом на «Тавриду», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Атака БПЛА произошла около 3 часов ночи. Официальная сводка Минобороны говорит о 38 беспилотниках. В Феодосии насчитали минимум 8 вспышек от работы ПВО по ним. Несколько были в районе нефтебазы, куда направились пожарные и «скорая». Масштабного пожара не случилось, хоть в укропабликах в очередной раз дотла сжигают нефтебазу.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«В городе повреждений и ущерба нет, раненых нет, обломки дрона упали на нефтебазе, возгорание ликвидировано. Информация, разгоняемая украинскими каналами, не соответствует действительности. С восходом солнца «пэрэмога» превратится в «зраду». Отдельный привет операторам, которые снимали для украинских каналов работу наших систем ПВО, за вами уже вышли», – написал в своем телеграм-канале крымский блогер Александр Талипов, который живет в Феодосии.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«ПВО в этот раз отработало здорово. Жаль, что не на безопасной дистанции, а в непосредственной близости от города. Для заинтересованных лиц напоминаю, что есть несколько подразделений на фронте, как в составе МО РФ, так и в составе других служб, которые смогли развернуть комплексные комбинированные решения по РЭБ, способные закрывать от беспилотников всех типов даже город Донецк. Иначе говоря, есть индивидуальные решения, способные решить проблему защиты стратегически важных объектов. Опыт надо перенимать», – комментирует волонтер Алексей Живов, помогающий бойцам СВО.

Практически сразу ввели ограничения движения в районе 89-го километра «Тавриды», который проходит рядом с нефтебазой. Обломки БПЛА упали на дорогу. Сейчас там организован проезд по реверсивной полосе, к концу суток движение должно быть возобновлено в нормальном режиме.

Крымский мост был перекрыт на время атаки. Движение возобновилось в половину шестого утра. До этого сохранялась угроза воздушной атаки.

Напомним, 1 марта ВСУ попытались атаковать Крымский мост комбинированным ударом крылатыми ракетами — британскими Storm Shadow и американскими ракетами-приманками ADM-160 MALD. Атаку сопровождали американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk и самолёт дальней радиолокационной разведки Boeing P-8A Poseidon, которые вели наблюдение и корректировку над Черным морем.

Было сбито 12 ракет, жертв и разрушений нет. Предварительно, небольшое количество осколков упало на ВПП аэропорта Бельбек. Крымский мост и Севастопольскую бухту окутали дымовой завесой.

Также были обнародованы переговоры немецких военных о подготовке плана по ракетным ударам Крымского моста. В разговоре также упоминались военные из США и Великобритании, которые, по словам участников беседы, уже длительное время находятся на Украине.