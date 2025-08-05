Украина пыталась испоганить знаменитую российскую песню
Украина пыталась получить права на песню «Как упоительные в России вечера», чтобы переделать ее на унизительный манер.
Об этом сообщил автор песни, российский композитор Александр Добронравов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас нет споров из-за авторских прав. Все права остаются у нас, мы их не отдаём никаким лейблам и компаниям. Если кто-то хочет использовать песню — мы созваниваемся, обсуждаем коллегиально. Кино — пожалуйста. Сериал — подумаем. Но главное для нас – не деньги. Поверьте, для нас в этой ситуации это давно не главное. Есть более важные вещи. Например, с Украины звонили. Пытались взять нашу песню, именно «Вечера», а ее же так легко интерпретировать, сделать карикатурой. И мы, авторы, сказали: «Нет». Ни за какие деньги. Это вопрос совести.
Мы же не из воздуха эти песни писали. Это всё — про страну, про нас. Если у нас есть песня «Как упоительны в России вечера», и она — про восхищение Россией, то не надо превращать её в анекдот. А именно такой была эта попытка. Иначе следующим шагом станет такой же издевательский перепев «Дня Победы», – сказал композитор в интервью «Московскому комсомольцу».
Кроме того, он рассказал, как рождалась известная песня «За победу, за Россию, за Донбасс». Идея возникла в 2022 году после поездки в Купянск (тогда находился по контролем России), где родилась мать Добронравова и похоронены его дедушка с бабушкой.
«Я прилетел туда на пару часов, никого не нашел. Я цветы оставил, записку сестре написал. Может, они с семьей уехали в Харьков, у меня даже нет информации, где они… А начался учебный год, была встреча с учителем. И в голове родилась песня. Слова сами «прилетели» — я их услышал от одного военного офицера: «За Победу, за Россию, За Донбасс!» – и пошло.
Люди, когда слышат эту песню, встают, потому что в ней настоящая энергия, настоящие чувства. Это не формальный патриотизм, а искреннее переживание за то, что сегодня происходит», – резюмировал Добронравов.
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