Украина пыталась похитить из ДНР дочь Цемаха: 5 спецназовцев погибло

11.06.2020, Донецк, Сергей Вредников

Украинское командование снарядило в зону «Операции объединенных сил» спецназовцев Нацгвардии с целью их проникновения на территорию ДНР для похищения дочери экс-начальника ПВО Первой Славянской бригады Владимира Цемаха, чтобы затем шантажом выманить его на территорию Украины.

Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Дмитрий Астрахань, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным разведки, в районе Авдеевки произошел подрыв бронемашин, в результате чего несколько боевиков спецназа Нацгвардии погибли и более десятка получили ранения различной степени тяжести.

«Наш источник в штабе ООС сообщил подробности подрыва личного состава подразделения спецназа Национальной гвардии Украины вчера в районе Авдеевки.

Согласно полученной информации, группа силовиков получила задачу осуществить похищение Марии – дочери Владимира Цемаха, который в 2014 году числился начальником ПВО в городе Снежное и, по мнению официального Киева, является «ключевым свидетелем» по делу крушения малазийского «Боинга» в 2014 году.

На фоне отсутствия доказательной базы причастности ополчения к крушению «Боинга» созрел план по похищению дочери свидетеля с целью принуждения его прибыть на Украину, а затем в Нидерланды для дачи выгодных официальному Киеву показаний. О данной операции было известно только узкому кругу лиц и даже командование ОТГ «Восток» не было поставлено в известность во избежание утечки информации», – сообщил Астрахань.

По его словам, собственно, повышенная секретность и стала причиной инцидента.

«У личного состава 1 и 2 батальона 54 бригады, дислоцирующихся в районе Авдеевки уже более месяца продолжается конфликт с нацгвардейцами за раздел зон территориального влияния, а установка личным составом Нацгвардии временного блокпоста вблизи въезда на химический завод на восточной окраине Авдеевки, переполнила чашу терпения военнослужащих 54 бригады. Не догадываясь об истинных задачах, поставленных вышестоящим командованием спецам НГУ, военнослужащие приняли кортеж из двух машин за планируемые мероприятия по созданию очередного блокпоста», – объяснил представитель ведомства.

Он добавил, что ВСУшники, отслеживая перемещение автомобилей Нацгвардии, на участке дороги Опытное-Авдеевка установили управляемый фугас, который и был активирован при проходе колонны.

«В результате 5 спецназовцев НГУ погибли и 11 получили ранения, в том числе старший группы майор Сербин. Водитель сержант Карпущенко в критическом состоянии доставлен в госпиталь город Покровское, за его жизнь борются врачи.

Командование 54 бригады свою причастность к произошедшему отрицает и обвиняет Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в халатном исполнении своих служебных обязанностей, так как, по сообщению штаба ООС, этот участок дороги несколько дней назад был успешно разминирован сотрудниками ГС ЧС», – рассказал Дмитрий Астрахань.

Отметим, что самого Цемаха, которого в Киеве считают чуть ли не главным свидетелем по делу МН17, в прошлом году похищала с территории ДНР украинская ДРГ. Тогда операция стоила Украине нескольких своих боевиков, подорвавшихся на мине. Не добившись предполагаемого результата, украинская сторона вернула бывшего ополченца в ходе обмена пленными с Москвой.

Примечательно, что в те дни луганский дипломат Родион Мирошник фактически предрекал, что «если завтра кинутся опять его похищать из ДНР, опять подорвутся какие-то очередные нацисты».