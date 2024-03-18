Украина пыталась захватить ядерный объект в России – британский аналитик

Анатолий Лапин.  
18.03.2024 13:56
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Во время попыток прорыва российской границы в Белгородской области украинские подразделения намеревались захватить некий ядерный объект, чтобы впоследствии шантажировать РФ и требовать вывода войск из Украины.

Об этом в эфире видеоблога американского журналиста Алекса Христофорова заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Во время попыток прорыва российской границы в Белгородской области украинские подразделения намеревались захватить некий...

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«Идея заключалась в том, чтобы взять под контроль часть деревень в России и создать в некоторых из этих деревень альтернативное правительство или что-то в этом роде. На самом деле я получаю сообщения о том, что это было в значительной степени частью первоначального плана, – захват объекта под Белгородом, где хранилось ядерное оружие. Нет никаких сомнений в том, что этот объект существует. Единственный вопрос: есть ли там на самом деле ядерное оружие?», – сказал эксперт.

«Им неинтересно, действительно ли русские будут держать ядерное оружие так близко к линии соприкосновения, но в любом случае это другая история. Захвати этот объект, поставь в неловкое положение Кремль, поставь в неловкое положение Путина, шантажируй российское правительство, скажи, что «Мы контролируем ситуацию. Вы должны отступить из Украины или мы сделаем что-то действительно плохое».

Они, по-видимому, привезли с собой большое количество инженерного оборудования, намереваясь укрепить контроль над захваченными деревнями и защитить их от возможной контратаки русских, затянуть это дело на несколько недель», – заявил Меркурис

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