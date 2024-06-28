Украина расколется на несколько частей – бежавший из Киева миллионер

Анатолий Лапин.  
28.06.2024 22:04
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина расколется на несколько частей по итогам этого конфликта. Одну из них сохранит за собой Россия, а вторую будет контролировать Киев.

Об этом в эфире интернет-канала «ПолитЭксперт» заявил эмигрировавший из Украины бывший киевский миллионер Геннадий Балашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина расколется на несколько частей по итогам этого конфликта. Одну из них сохранит за...

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По мнению Балашова, все четыре области, которые уже включены в состав России, останутся под ее контролем.

«На этой территории произошел раскол общества и гибель государства старого – на его фоне должно родиться некое новое государство, а, возможно, мы получим два государства, да как бы три не получили. Одно государство будет представлять юго-восток, русскоязычный – со своими сказками, былями и мотивами. Если мы его в целом возьмем, то это четыре области, которые имеют какой-то общий культурный код, более сильное советское прошлое.

И остальная Украина под контролем Киева – это другая Украина. В данной ситуации бьется именно в это культурологический раскол. Поэтому одни сказки будут по одну сторону Днепра, а другие по другую сторону Днепра», – заявил Балашов.

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