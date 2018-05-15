15.05.2018, Киев, Михаил Рябов

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Украина раскрыла карты: Российский журналист – заложник для обмена на шпиона

Арестованный сегодня СБУ руководитель киевского офиса российского информационного агентства «РИА Новости» Кирилл Вышинский может быть обменян на украинского шпиона Романа Сущенко, ранее задержанного в Москве.

Об этом говорится в заявлении спикера МВД Украины Артема Шевченко.

В своем блоге он заявил, что возглавляемое Вышинским СМИ критиковало провальную работу «реформированной» украинской полиции и указывало на рост преступности – по заказу России.

«Простые логические конструкции манипулятивного пропагандистского зрадофильства: применили силу – плохая полиция издевается над гражданами; к ним самим применяют силу – мальчики для битья; а, тем временем, кровь заливает наши города и села – украинцы везде сами берутся за ножи. Тотальное разочарование, откровенная ложь, развешивание ярлыков, манипуляция и пересмыкивание – эти «стандарты» Вышинский впитал от своего учителя вражеского пропагандиста Дмитрия Киселева во время работы того на ICTV», – клеймит арестанта Шевченко.

«Сейчас Департамент киберполиции Национальной полиции Украины обнаружил, расследует и вскоре обнародует результаты работы по раскрытию системы масштабных информационных диверсий в соцсетях, управляемых из страны-агрессора РФ. Цель – широкое распространение в соцсетях именно такой грязи, производство которого поставил на поток Вышинский», – продолжает спикер МВД Украины.

«Кстати, тяжесть статьи, по которой ему вручено подозрение, не предусматривает ничего, кроме содержания под стражей. Поэтому предлагаю его на Романа Сущенко обменять – это будет справедливо», – уточняет Шевченко.

Он дает установку – ни в коем случае не высказывать сочувствия репрессированному журналисту.

«Спасибо Службе безопасности Украины за работу. Призываю журналистов и всех патриотических блогеров адекватно воспринимать мощные информационные возможности агрессора и не помогать ему воевать против собственного же государства», – пишет Шевченко.

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