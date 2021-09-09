Украина распадется, если не преодолеет нацизм – депутат Госдумы

09.09.2021 19:45 (Мск), Донецк, Максим Карпенко

Новости Украины

Украину ждет распад, если она не сможет победить нацизм, который возродился на ее территории после госпереворота.

Об этом в эфире телеканала «Юнион» заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Володацкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик назвал противоестественным то, что народ, который победил фашизм и нацизм, допустил его возрождение в 21-м веке.

«То, что произошло, оно не должно было произойти. Это нелогично, противоестественно, против того, что сегодня происходит на Украине. Не может быть, чтобы народ-победитель, к которым относятся и украинцы, мог позволить на своей земле снова возродиться нацизму. Этот «правый сектор», молодчики с фашистской символикой – любой здравомыслящий человек понимает, что этого не должно быть. Я уверен, что этого не будет. Найдутся хирурги, которые вырежут эту раковую опухоль под названием новый нацизм 21-го века. Я думаю, что это будет недалеко, будет в скором времени. Потому что, если этого не произойдет, это беда для всего человечества. Я уверен, что если это будет, это произойдет – Украина распадется», – заявил Володацкий.