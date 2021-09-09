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09.09.2021 19:45 (Мск), Донецк, Максим Карпенко
 
Дзен, нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина
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Украина распадется, если не преодолеет нацизм – депутат Госдумы

Новости УкраиныУкраину ждет распад, если она не сможет победить нацизм, который возродился на ее территории...

Украину ждет распад, если она не сможет победить нацизм, который возродился на ее территории после госпереворота.

Об этом в эфире телеканала «Юнион» заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Володацкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик назвал противоестественным то, что народ, который победил фашизм и нацизм, допустил его возрождение в 21-м веке.

«То, что произошло, оно не должно было произойти. Это нелогично, противоестественно, против того, что сегодня происходит на Украине. Не может быть, чтобы народ-победитель, к которым относятся и украинцы, мог позволить на своей земле снова возродиться нацизму.

Этот «правый сектор», молодчики с фашистской символикой – любой здравомыслящий человек понимает, что этого не должно быть. Я уверен, что этого не будет. Найдутся хирурги, которые вырежут эту раковую опухоль под названием новый нацизм 21-го века. Я думаю, что это будет недалеко, будет в скором времени. Потому что, если этого не произойдет, это беда для всего человечества. Я уверен, что если это будет, это произойдет – Украина распадется», – заявил Володацкий.

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