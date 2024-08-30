Украина расплатится с Молдовой российским газом за приднестровское электричество

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Приднестровье рассматривает вариант поставки газа не только через Украину, но и Молдову.

Об этом журналистам на пресс-конференции заявил президент ПМР Вадим Красносельский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я, к сожалению, не могу открыть вам тонкости всего процесса. Переговоры идут постоянно в режиме онлайн… У нас есть два пути поставки газа в республику. Это через территорию Украины и через республику Молдова, через Кушанскую ГИС. Эта труба также заходит к нам и питает Приднестровье. Этой трубы достаточно для обеспечения всех потребностей Приднестровья и на обеспечение контрактных обязательств Приднестровской ГРЭС перед своими потребителями, как внутренними, так и внешними. Естественно, это хорошо, когда есть два канала. Они проверенные. Боевые действия на территории Украины осложняют этот процесс, есть риски определенные», – сказал Красносельский.

Через Кушанскую ГИС в Молдову идет трансбалканский газовый коридор. Перед этим он проходит несколько километров через Украину. Ранее по этому газопроводу Газпром

поставлял энергоноситель на Балканы, но после строительства Турецкого потока остановил поставки.

Сейчас трансбалканский коридор используется в реверсном режиме. Прозападное правительство Молдовы гордо заявляло, что заключило договоренности с Грецией о поставках СПГ, однако маловероятно, чтобы Кишинев смог закупить большие объемы. Так что через транбсалканский коридор в Приднестровье и Молдову скорее всего будет поступать все тот же российский газ из Турецкого потока.

Однако в июле в Кишиневе глав МИД Украины, Молдавии и Румынии заявили, что обменяют «украинский газ на молдавское электричество». На самом деле речь идет об обмене российского газа на приднестровское электричество. А Украина в этой комбинации появилась потому, что все-знают: государство-террорист вполне может подорвать несколько километров трансбалканского коридора, а еще вероятнее обобрать весь газ «страны-агрессора».

Эту версию косвенно подтвердил Красносельский, заявив, что «это тот момент, когда мы смогли договориться с Молдовой».

С 1 сентября 2024 Молдова планирует увеличить транспортные мощности трансбалканского коридора на границе с Украиной с 10 до 11,5 миллионов кубометров в сутки. Министр энергетики Молдовы Виктор Парликов заявил, что при прекращении транзита газа через «Суджу» «нужно будет продержаться два дня».