09.06.2018, Киев, Максим Карпенко
  798 просмотров
Мнение, Общество, Украина

Украина рассчитается с МВФ землей – экс-министр


Украина все еще остается богатой страной – из нее можно выжать больше, вплоть до распродажи земли.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


По его словам, выбраться из долговой ямы МВФ крайне проблематично, поэтому стране придется рассчитываться недрами и ресурсами.

«Это постоянная долговая ситуация, и страна, которая была развитой, становится абсолютно бедной. Вот, Украина находится в таком же положении. Кстати, неслучайно одно из требований МВФ – это продажа земли. Украина все еще богатая страна, мы еще можем по долгам рассчитываться землей, мы еще можем рассчитываться природными ресурсами», – заявил Суслов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть