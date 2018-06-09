09.06.2018, Киев, Максим Карпенко

798 просмотров

Украина рассчитается с МВФ землей – экс-министр

Украина все еще остается богатой страной – из нее можно выжать больше, вплоть до распродажи земли.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

По его словам, выбраться из долговой ямы МВФ крайне проблематично, поэтому стране придется рассчитываться недрами и ресурсами.

«Это постоянная долговая ситуация, и страна, которая была развитой, становится абсолютно бедной. Вот, Украина находится в таком же положении. Кстати, неслучайно одно из требований МВФ – это продажа земли. Украина все еще богатая страна, мы еще можем по долгам рассчитываться землей, мы еще можем рассчитываться природными ресурсами», – заявил Суслов.