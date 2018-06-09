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Украина рассчитается с МВФ землей – экс-министр
Украина все еще остается богатой страной – из нее можно выжать больше, вплоть до распродажи земли.
Об этом в эфире телеканала ZIK заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По его словам, выбраться из долговой ямы МВФ крайне проблематично, поэтому стране придется рассчитываться недрами и ресурсами.
«Это постоянная долговая ситуация, и страна, которая была развитой, становится абсолютно бедной. Вот, Украина находится в таком же положении. Кстати, неслучайно одно из требований МВФ – это продажа земли. Украина все еще богатая страна, мы еще можем по долгам рассчитываться землей, мы еще можем рассчитываться природными ресурсами», – заявил Суслов.
Метки: Виктор Суслов, мнение
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