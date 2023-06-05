Украина рассчитывает, что Россия не остановит переброску техники НАТО на Донбасс

Вадим Москаленко.  
05.06.2023 23:33
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, НАТО, Польша, Россия


Киев рассчитывает, что успех наступления ВСУ обеспечит процесс переброски техники НАТО к линии фронта, который так и не смогла остановить Россия.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил секретарь Комитета по нацбезопасности и обороне Верховной рады, участник карательной операции против ЛДНР, полковник СБУ Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев рассчитывает, что успех наступления ВСУ обеспечит процесс переброски техники НАТО к линии фронта,...

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«Насчёт готовности, я думаю, что она должна быть поэтапная. Потому что первое – это накопление того, что у нас уже есть для первых ударов по территории, захваченной РФ.

Далее – налаживание поставок, которые будут уже постепенно заходить на Украину. И та техника, которая ещё не в полной мере зашла к нам, которая ещё идёт, она тоже должна системно заходить на замену той, которая должна выходить из строя.

Потому что есть техника, которая должна постепенно подходить, мы знаем, где она находится, знаем, что не вся ещё до конца поставлена, но если та, что есть, может начать, а та, которая придёт, – будет как резервы помогать», – заявил Костенко.

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