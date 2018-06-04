04.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Украина рассчитывает завалить Иран своей сельхозпродукцией

Украина и Иран заинтересованы в углублении двустороннего сотрудничества в аграрной сфере, в частности, в увеличении поставок зерновых, растительного масла, кукурузы, ячменя и сои для внутренних потребностей Ирана, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом шла речь во время встречи заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Виктора Шереметы с иранской делегацией 30 мая, сообщает пресс-служба Минагрополитики.

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«Иран является важным торговым партнером Украины, хотя за последние несколько лет, к сожалению, наблюдается уменьшение объемов двусторонней торговли. Сегодня Украина готова нарастить объемы поставок и расширять номенклатуру экспорта сельскохозяйственной продукции в Иран», – отметил Шеремета.

Заместитель министра расхвалил высокое качество украинской сельскохозяйственной продукции, ее органичность.

Со своей стороны, как сообщает пресс-служба ведомства, “иранская сторона выразила намерение купить в Украине сельхозпродукции на 1,5 млрд долл. США и предложила способствовать упрощению экспорта для реализации значительного торгового потенциала между странами. Иранская сторона заинтересована в наращивании импорта украинской сельхозпродукции и расширении товарной группы, в частности, растительных масел, сои”.

Кроме того, иранские предприятия проявляют устойчивый интерес к аренде украинских земель сельскохозяйственного назначения с целью их дальнейшего использования для выращивания и поставки в ИРИ агропромышленной продукции, в частности, зерновых культур.

Стороны договорились обсудить дальнейшие детали относительно отраслевого сотрудничества на Седьмом заседании Межправительственной Совместной Комиссии по экономическому и торговому сотрудничеству между Украиной и Исламской Республикой Иран, которое состоится в июне 2018 года в г. Тегеран (ИРИ).

В веломстве отметили, что по результатам 2017 года Иран занял 9-е место среди стран, в которых экспортировалось больше всего украинской сельскохозяйственной продукции. В частности, экспортировано 527,7 млн долл. США (доля в экспорте-2,9%). Основные товарные группы экспорта в Иран (по результатам 2017 г.): семена масличных культур – 186,3 млн долл. США; зерновые злаки – 174,1 млн долл. США; масло – 157 млн долл. США.