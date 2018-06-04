04.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
  379 просмотров
Сельское хозяйство, Украина, Экономика

Украина рассчитывает завалить Иран своей сельхозпродукцией


Украина и Иран заинтересованы в углублении двустороннего сотрудничества в аграрной сфере, в частности, в увеличении поставок зерновых, растительного масла, кукурузы, ячменя и сои для внутренних потребностей Ирана, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом шла речь во время встречи заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Виктора Шереметы с иранской делегацией 30 мая, сообщает пресс-служба Минагрополитики. 

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


«Иран является важным торговым партнером Украины, хотя за последние несколько лет, к сожалению, наблюдается уменьшение объемов двусторонней торговли. Сегодня Украина готова нарастить объемы поставок и расширять номенклатуру экспорта сельскохозяйственной продукции в Иран», – отметил Шеремета.

Заместитель министра расхвалил высокое качество украинской сельскохозяйственной продукции, ее органичность.

Со своей стороны, как сообщает пресс-служба ведомства, “иранская сторона выразила намерение купить в Украине сельхозпродукции на 1,5 млрд долл. США и предложила способствовать упрощению экспорта для реализации значительного торгового потенциала между странами. Иранская сторона заинтересована в наращивании импорта украинской сельхозпродукции и расширении товарной группы, в частности, растительных масел, сои”.

Кроме того, иранские предприятия проявляют устойчивый интерес к аренде украинских земель сельскохозяйственного назначения с целью их дальнейшего использования для выращивания и поставки в ИРИ агропромышленной продукции, в частности, зерновых культур.

Стороны договорились обсудить дальнейшие детали относительно отраслевого сотрудничества на Седьмом заседании Межправительственной Совместной Комиссии по экономическому и торговому сотрудничеству между Украиной и Исламской Республикой Иран, которое состоится в июне 2018 года в г. Тегеран (ИРИ).

В веломстве отметили, что по результатам 2017 года Иран занял 9-е место среди стран, в которых экспортировалось больше всего украинской сельскохозяйственной продукции. В частности, экспортировано 527,7 млн долл. США (доля в экспорте-2,9%). Основные товарные группы экспорта в Иран (по результатам 2017 г.): семена масличных культур – 186,3 млн долл. США; зерновые злаки – 174,1 млн долл. США; масло – 157 млн долл. США.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть