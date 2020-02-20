20.02.2020, Киев, Михаил Рябов
 
Происшествия, Украина
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«Украина рассыпается на наших глазах. П***дить всех»


Сегодняшние столкновения в Полтавской области из-за прибытия автобусов с эвакуированными из Китая – свидетельство распада Украины, где после Евромайдана установилось чувство вседозволенности толпы, а правящая верхушка озабочена лишь распродажей Западу оставшихся активов.

Об этом пишет в своем блоге экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Власти нет. Пылесосы бюджетных денег и продавцы суверенитета – это не власть. Именно полное ощущение безнаказанности и полное отсутствие неотвратимости наказания позволяет именно так себя вести агрессивной толпе.

Ощущение этой полной безнаказанности дала этим громилам именно власть. Круг замкнулся. И власть подберут те, кто сильнее всего этого захочет. Страна рассыпается на наших глазах», – констатирует Лукаш.

Политолог-майданщик Юрий Романенко призывает к жестким мерам.

«Украина подошла к такому рубежу, когда дальше может быть только насилие, чтобы навести элементарный порядок. П@здить нужно всех. Обезумевшее население, олигархов, коррупционеров, попов, всех. Увещеваниями тут уже ничего не сделать. Разбитое стекло автобуса, где были наши дорогие ухаеньские соотечественники – это символ всех приключений «нашехатаскрайцев» за сотни лет. Кстати, на что рассчитывали санжарцы, кидая камни в окна, если там проскользнул вирус из Китая, то теперь он точно выскользнул», – пишет Романенко.

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