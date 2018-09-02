Украина растит малограмотное поколение – преподаватель Эдинбургской бизнес-школы

02.09.2018, Киев, Ольга Козаченко

Украинские школьники не получают надлежащих знаний в школе и не могут объяснить элементарные вещи.

Об этом в комментарии киевскому журналу “Новое время” рассказал преподаватель Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан.

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“Как отец школьницы, считаю, что украинская средняя школа — это полная катастрофа. Слово реформа и то, что происходит в среднем образовании — несовместимые вещи”, – сказал собеседник издания.

По его словам, было бы наивно требовать роскошно оборудованных классов в нищем государстве, но можно было бы наполнить эти классы хотя бы мало-мальски приличным содержанием.

“К огромному сожалению, наша средняя школа, за редким исключением, растит малограмотное поколение. И когда придет время нынешним школьникам встать “у руля”, не стоит удивляться, откуда взялось столько неучей, не знающих, чем отличается подлежащее от сказуемого, но виртуозно жонглирующих нелепыми иностранными словами: локация, коммуникация, а в конечном итоге — деградация”, – резюмировал Компан.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, украинские политологи пришли к выводу, что принятый на Украине новый закон об образовании приговаривает школьников к 12 годам “патриотического воспитания”, а страна ставит на поток идиотов и патриотов.

Кроме того, оказалось, что школьники Западной Украины хуже всех в стране знают историю и украинский язык.