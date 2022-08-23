Украина раз за разом проваливает попытки отобрать российский бизнес

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Принятый украинским парламентом закон «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов» не оправдал чаяний киевского руководства разжиться российскими активами на сотни миллиардов долларов как в США, так и в собственном государстве.

Об этом в эфире «Радио НВ» высказался председатель правления финансируемой из США общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталий Шабунин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Он прокомментировал выступление заместителя министра юстиции Украины Ирины Мудрой о невозможности присвоения РФ статуса «страны-спонсора терроризма» Вашингтоном.

«Что заявила пани Мудрая? Она сказала, что если США признает Россию страной-спонсором терроризма, то это будет проблема, внимание, Украины. Мы, украинцы, тогда не сможем забрать активы россиян, замороженные в США. А это – сотни миллиардов долларов. Нет точной цифры. Президент Зеленский постоянно требует признать Россию страной-спонсором терроризма у американских партнеров. Дмитрий Кулеба настаивает на этом. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси требует этого в Госдепе США. Одна из палат Конгресса практически единогласно голосует за это требование. И в этот момент, заместитель министра юстиции выходит с публичным заявлением, говорящем об обратном. И в этот момент, я не понимаю, что происходит, потому что это заявление гарантированно подхватят российские лоббисты в США и этой позицией будут сбивать у нас голоса и сильные позиции, с которых мы требуем этого решения. Не понимаю, как замминиста юстиции может говорить то, что прямо противоречит заявлениям двух ключевых внешних представителей Украины – президента и МИД», – возмущается эксперт.

Он также отметил неосуществимость изъятия замороженных активов магнатов РФ на Украине.

«Мадам Мудрая отвечает за конфискацию активов россиян на Украине в рамках санкционных инструментов. Ни единой такой конфискации нет. То есть мало того, что мадам Мудрая подставляет внешние усилия Украины в США. Она не исполняет свои внутренние задания. Более того, ни единого обращения еще не пошло в антикоррупционный суд, чтобы такой механизм был использован и активы русских были забраны государством. Если вы слышали новость от агентства управления активами, что передали какой-то огромный российский актив, то вы не радуйтесь, потому что это ничего не значит», – добавил Шабунин.

В качестве показательного примера нежизнеспособности закона он привел историю с попыткой конфискации крупнейшего ТРЦ в Киеве «Ocean Plaza», принадлежащему российскому бизнесмену. Объект оказался временно арестован, но потом был возвращен по решению суда в полное распоряжение хозяина.

«Поэтому когда слышите, что «передали в управление агентства», «арестовали», знайте, это ничего не означает. Конкретно в этой области, украинское государство, в первую очередь, мадам Ирина Мудрая, которая координирует Минюст, сделало, к сожалению, ноль. Пришло три месяца с принятия закона, который позволяет не арестовывать, а забирать активы русских на Украине. Этот инструмент даже не начал применяться. Не пошло ни одного обращения в суд», – подытожил глава управления ЦПК.