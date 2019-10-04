Украина разбанила «Одноклассники», в вузах РФ началось изучение мовы

04.10.2019, Москва, Михаил Рябов

В вузах России началось изучение украинского языка как иностранного, что является свидетельством стремления подготовить специалистов и влиять на ситуацию в бывшей советской республике.

Об этом сообщила спикер МИД РФ Мария Захарова в Москве на встрече в «Политкафе», отвечая на вопрос, почему Россия не организовала телеканалы на украинском языке, которые бы вещали, например, на Центральную Украину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во-первых, украинский язык уже изучается в наших вузах в качестве иностранного. Когда-нибудь такое было? Не было! К этому надо дойти профессионально. У вас должна быть методология преподавания языка, должен быть преподаватель, должны быть студенты», – сказала Захарова.

По ее словам, украинский язык уже сдается в качестве квалификационных требований при поступлении на госслужбу в МИД РФ.

Тем не менее, идею запуска украиноязычного канала, вещающего на Украину, она считает неудачной. С одной стороны, напомнила Захарова, большинство населения знают русский язык и воспринимают информацию на нем. С другой – Киев обязательно будет глушить неугодные СМИ, на каком бы языке они ни вещали.

«А вы что считаете, если бы такой канал был, он бы доходил своим сигналом до Украины? Нет! Они только сейчас разблокировали русскую часть «Одноклассников», соцсетей и так далее. Только сейчас – это произошло 10 дней назад», – сказала Захарова.

Она считает работу российских СМИ в нынешней Украине невозможной. За исключением случаев с «франшизой», когда киевские редакции неукоснительно следуют принятой в Киеве бандеровской идеологии.

«РИА-Новости-Украина» – руководитель был больше года в тюрьме. Еще есть примеры? А вот, например, был «Интерфакс-Украина». Что он вещает, как он вещает, – мы тоже знаем», – сказала Захарова.