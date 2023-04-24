Украина разговорами сорвала большое российское наступление – Бортник

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Одними лишь разговорами о контрнаступлении Украина якобы уже добилась своих целей.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во-первых, это сохранение уверенности украинского общества и западных партнеров в позитивном военном развитии событий. Эта уверенность и надежда – важные политические элементы политического управления. Это приводит к тому, что украинское общество продолжает поддерживать армию, надеяться на победу, а где-то это приводит к тому, что продолжают выделять деньги и ресурсы на проведение войны. И это очень важно», – сказал эксперт.

По его словам, разговоры о контрнаступлении – инструмент серьезного давления на Российскую Федерацию.

«У меня складывается впечатление, что, возможно, за кулисами идут какие-то переговоры, и эти заявления о том, что, вот, контрнаступление начнется буквально 30 апреля, может быть как кампанией дезинформации России, попыткой утопить правду в волнах дезинформации, так и ультиматумом – или вы принимаете определенные наши условия, или начинается наступление, вследствие которого, вероятно, вас ожидает военное поражение и уже внутренний кризис», – предполагает политолог.

«В-третьих, это уже имеет практические последствия – темой украинского контрнаступления, обратите внимание, скорее всего, уже сорвали большое российское наступление, потому что Россия вынуждена была учитывать этот фактор и держать значительные резервы в тылу, и держит значительные резервы в тылу, которые не были брошены на фронт где-то под Кременной или под Гуляйполем для проведения российского наступления. Это вынуждает Россию бросать большие ресурсы на создание укреплений оборонительного характера – все это рытье окопов требует огромных ресурсов – человеческих, финансовых, механизированных ресурсов», – заявил Бортник.