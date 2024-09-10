Украина – разменная монета среди сильных. Победителей не будет – киевский философ

Анатолий Лапин.  
10.09.2024 12:57
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


В конечном итоге в украинском конфликте не будет однозначно победившей стороны – будет лишь тот, кто меньше всех проиграл.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил украинский философ-майданщик Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В конечном итоге в украинском конфликте не будет однозначно победившей стороны – будет лишь...

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«Мы получаем ситуацию неопределенности, которую пытаются закрепить в договоренностях, снижающих войну. И на это брошены все силы, в том числе и силы лидеров общественного мнения Украины, телемарафон, молчаливая политика. Канализируем безумство храбрых… Эта война закончится не победой. В этой войне победителем будет тот, кто меньше проиграл, потому что проиграют все. Проиграет Украина, проиграет Россия, проиграет Запад . Проиграют Европа и Соединенные Штаты, проиграет Россия и проиграет Китай. Китай тоже проиграет, потому что при всем этом он не смог нам внятно донести свою позицию…

Мы – разменная монета. За счет нас будут договариваться. В общем-то, так дано уже больше полсотни лет. Как построена ООН? Есть сильные, они в Совете безопасности, все конфликты между ними решаются за счет слабых. Это очень простая структура ООН, она не менялась уже больше 50 лет. Собственно, мир так и действует на всем протяжении», – заявил Дацюк.

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