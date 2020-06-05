Украина разменяла свои лучшие умы на российские отбросы – Соловьёв

05.06.2020, Москва, Владимир Гладков

Пока в Россию уезжают лучшие украинские умы – на Украину из России бегут люди самого низкого пошиба.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил журналист и телеведущий Владимир Соловьёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Заметьте, вы вообще не понимаете Россию. У вас нет институтов с грамотными людьми, которые могут объяснить, что происходит в России. Потому что вы слушаете отбросы российские. Ведь мы в Россию привлекли лучшие украинские умы. Научно-технические сюда переехали, сюда переехало ваше самое профессиональное правительство, которое у вас было.

А кого мы дали вам? Бабченко вы взяли? Муждабаева вы взяли? Киселёва вы взяли? Ганапольского? Смешно говорить. Людей, которые не понимают ничего о России. Уровень экспертизы и поэтому уровень решений, которые вы понимаете, бесконечно низок», – заявил Соловьёв, обращаясь к украинским экспертам.

«Вы считаете, что Евгений Киселёв не разбирается в России?» – заступился за «побратима» либеральный политолог Андрей Окара.

«Абсолютно, – ответил Соловьёв. – Когда Киселёв был последний раз в России? Что он знает о России, он её видел из окна своего автомобиля. Не надо путать. Если человек ведущий, это не значит, что он учёный».