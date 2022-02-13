Украина. Разнарядка на вторжение

Новости Украины

В то время, когда нормальная половина человечества готовится к дню святого Валентина, Украина застыла в ожидании очередной даты российского вторжения. Прямо хоть календарь вторжений выпускай, по типу посевного. На сей раз, согласно уточненным данным из вашингтонского обкома, русские вторгнутся одновременно с севера, востока и юга, и произойдет это уже послезавтра – 16 февраля.

К чему русским такая спешка, зачем вообще вторгаться в Незалежную и чего там ловить – такие крамольные вопросы украинские головы если и посещают, то ответы на них – из числа неочевидных. Говорят, Путин страшно боится украинской демократии. А еще у него последний шанс навязать украинцам свою демоническую волю и – вы только не смейтесь – превратить Украину в… Финляндию. Слово «финляндизация» сейчас гуляет по рукопожатым украинским СМИ, как вирус, вырвавшийся на свободу. Например, принадлежащее олигарху чешского происхождения Фиале «Новое время» разразилось целой статьей с описанием того ужасного будущего, которое ожидает Украину в связи с этой самой «финляндизацией».

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«После Второй мировой войны Хельсинки вынужденно придерживался строгого военного нейтралитета, чтобы уберечься от советской агрессии», – горестно восклицает автор, некий Олег Шама, описывая украинские перспективы после принуждения Киева Западом к выполнению минских соглашений.

Что характерно, раньше украинские СМИ эту тему всячески игнорировали, она была таким же табу, как и «федерализация». А уж от НВ такого и вовсе сложно было бы ожидать.

Ну а пока Украина еще не стала Финляндией, главная тема дня – уже упомянутое вторжение. То, что оно неотвратимо, как смена весны летом, стало неотъемлемой частью украинского культа сравнительно недавно и не без помощи западных СМИ, по представлениям которых украинцы засыпают и просыпаются с мыслью о том, как дать отпор Путину и должны уже рыть окопы, готовясь отбивать атаку на демократию.

Но – несознательные украинцы отчего-то не спешат раскрашивать мир западных СМИ яркими красками и готовиться к вторжению вместо подготовки к поездке на шашлыки.

Снова цитата. На сей раз – донецкий активист проукраинских взглядов Энрике Менендес, активно ратующий за мир в компании с экс-миротворцем Сергеем Сивохо:

«Западные товарищи приезжают к нам, на Донбасс (речь идёт о подконтрольной Киеву части, – ред.), чтобы узнать, как мы готовимся к вторжению России, а мы, проявляя преступную халатность, совершенно не готовимся. Звоню заместителю руководителя района. «У вас кто-то работает?». Он отвечает – «С чего бы вдруг?». Говорю «Ну как, ты что новостей не читаешь? Вторжение назначили на вторник!». Говорит: «Во! На вторник. А сегодня что? Правильно — суббота. Не звони мне больше». Звоню главе областной ячейки партии, которая по призванию обязана быть готова к войне. С тем же вопросом. Отвечают: «Мы заняты. Некогда к войне готовиться». Вот так вот. В представлении западных журналистов мы тут все обязаны землянки копать. Ей-богу я не вру, меня так и спрашивают. А мы, того, не копаем. Что же мне ответить иностранным товарищам? Стыдно-с…».

Впрочем, кое-кто к войне все же благоразумно готовится. Так, по сообщениям украинских телеграмм-каналов, из списка Форбс на территории Украины остался только сидящий под домашним арестом кум Путина Медведчук и еще несколько человек. По данным блогера Шария, из страны улетели Пинчук и Ахметов, Коломойский тоже хочет улететь, но – некуда.

Бегут по направлению к польской границе патриоты с тревожными чемоданчиками. Вместе с патриотами эвакуируются сотрудники финансируемых Западом пропагандистских СМИ. Вот, что пишет, к примеру, сотрудница проекта Радио Свобода «Настоящее время» Ирина Ромалийская:

«Мне страшно. И больно. И хочется кричать от бессилия. Я вынуждена улететь из Украины, потому что работаю в Праге. Увожу с собой маленький серебряный тризубец. Друзья подарили».

Те, кто остаются, ехидно комментируют тех, кто уезжает: мол, вас принудительно депортируют? Днепропетровский мэр Борис Филатов бьет себя копытом в грудь: «Масса моих друзей-израильтян, сказали: «Мы остаёмся с Украиной до конца». Кстати, в героизм этих неназванных израильтян охотно верю: нетрудно быть героем, если тебе ничего не угрожает.

Свидетельство чему – пост киевского политолога Константина Бондаренко: «Центр Киева. Ресторан . За столом семь иностранцев разного возраста (судя по говору, американцы) отмечают чей-то день рождения. Наверняка они не знают о необходимости эвакуации. И моего уровня английского явно недостаточно, чтобы подробно сообщить им об опасности».

Нужно признать – если Украина и добилась в чем успеха, так это в создании рукотворных кризисов за собственный счет, последствия которых украинцы потом героически преодолевают всем миром – включая тех, кто изначально против подобной политики, но по несчастью имеет украинский паспорт. Прямо какой-то чемпионат выстрелам в ногу.

Одним из зримых последствий медийной истерии о вторжении стал отказ многих иностранных авиакомпаний от полетов на Украину. Началось все с нидерландской KLM, ее примеру последовали некоторые другие перевозчики, а с утра в воскресенье стало известно о том, что самолету украино-ирландской авиакомпании SkyUP запретили входить в украинское воздушное пространство – борт пришлось приземлить в Кишиневе.

Таким образом Украина столкнулась с реальной перспективой стать бесполетной зоной для мировых авиакомпаний. Уже завтра, 14 февраля, крупнейшие международные страховые компании могут объявить о закрытии украинского неба.

Если это произойдет, Украина своими собственными руками добьется того, к чему пришла лукашенковская Белоруссия в результате западных санкций по итогам принудительной посадки самолета с Протасевичем. Украинцы имеют шанс справиться без всякого Протасевича.

Обеспокоенный такими перспективами на экстренное заседание собрался украинский Кабмин. В минуты, когда пишутся эти строки, решился вопрос о выделении 16.6 млн гривен «для гарантий безопасности полётов».

«Этих средств должно хватить на покрытие страховых гарантий минимум на 23 воздушных судна, которые смогут обеспечить возвращение наших граждан. На этом сложности не заканчиваются мы продолжаем вести переговоры с партнерами и ожидаем, что ограничения будут отменены», – поясняет подстрекатель Евромайдана Мустафа Найем, ныне трудящийся в министерстве инфраструктуры.

Пока в Кабмине решали, что делать с небом, Зеленский созвонился с Байденом. Этот разговор на Украине заранее был объявлен судьбоносным – выдвигались даже версии, что по итогу будет объявлено военное положение.

Но результатом стало сообщение офиса Зеленского, в котором тот обещал жителям Киева, Днепропетровска, Харькова и Одессы «надежную защиту», благодарил США за поддержку и сообщил, что пригласил Байдена на Украину. Правда, американская сторона в своем пресс-релизе о поездке предпочла вообще ничего не упоминать.

Сомнения в том, что за всей этой истерией стоят именно американцы, неожиданно развеял ни кто-нибудь, а глава постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев, опубликовавший на грантоедском ресурсе «Лига» блог с пафосным заголовком: мол, не волнуйтесь, громадяне, это просто учения идут.

Цитата: «Без паники. Происходит самая масштабная спецоперация США в интересах мира. Даже если РФ и нападет, украинская армия готова устроить россиянам адскую встречу, а санкционный ответ Запада быстро похоронит экономику РФ. США проводят против России одну из самых масштабных информационных спецопераций в истории. И это мы должны четко понимать, когда слышим о неизбежном вторжении».

Задачи этой спецоперации, по мнению украинского представителя при НАТО, лежат на поверхности: демонизировать образ России в мире, создать картинку токсичного «агрессора» и втянуть Путина в войну, которая затем обрушит его режим изнутри благодаря росту антивоенных настроений в самой России.

Снова цитата: «Для Украины в первую очередь это означает существенные экономические потери из-за оттока инвесторов и панических настроений. Но это война, и она не бывает без потерь».

Нет, это все конечно хорошо. Американцы собираются ударить по Путину. Только почему происходить это должно за счет Украины? Почему именно украинцы должны оплачивать антироссийский банкет, неся существенные экономические потери?

Увы, об этом в украинских СМИ почему-то не пишут. Может, не знают ответ, может, знают, но боятся или стесняются озвучить. А может, озвучить просто некому – последний очень условно ватный телеканал «НАШ» прихлопнули в аккурат за день до истории с закрытым небом.