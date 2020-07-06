06.07.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Россия
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Украина разочарована: Запад не хочет вводить санкции за Крымский мост


Украина будет добиваться введения очередных международных санкций против России из-за открытия движения по Крымскому мосту.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США проекта «Крым Реалии» заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, при этой какого-либо отклика от «международных партнеров» на это предложение в Киеве не получили.

«У нас есть такая сейчас проблемная тема. Мы выступаем за то, что должны быть введены дополнительные санкции ЕС за запуск железнодорожного сообщения по Керченскому мосту между Россией и оккупированным Крымом. Но, к сожалению, какого-то живого очень отклика мы пока что не имеем. Но мы включаем это в нашу повестку дня и на всех уровнях начинаем этот вопрос проталкивать, потому что по нашему мнению, ни один шаг оккупанта не должен оставаться без настоящего ответа», – заявил Кулеба.

Как сообщал ПолитНавигатор, Украина намерена запретить Крымский мост через суд.


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