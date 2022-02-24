Украина разорвала дипотношения с Россией. Зеленский зовет всех желающих на войну

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Новости Украины

Украина разрывает дипломатические отношения с Россией.

Об этом в своем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Зеленский также заявил о выдаче оружия всем желающим, а людей, имеющих боевой опыт, призвал вступать в ряды вооруженных сил.

«Это утро вошло в историю, но это история разная, абсолютно, для нашей страны и для России. Мы разорвали дипломатические отношения с Россией. Украина защищается и не отдаст своей свободы, что бы там не думали в Москве… Россия подло, самоубийственно напала рано утром на наше государство. Также, как это сделала фашистская Германия в годы Второй мировой войны», – сказал президент.

По его словам, с сегодняшнего дня «наши государства по разные стороны мировой истории».

«Российское государство стоит на пути зла, но много чего зависит от российского народа. Граждане России сегодня сами будут избирать, на каком пути каждый из них лично», – заявил Зеленский.

Он также призвал население России выходить на протесты «против войны с Украиной».