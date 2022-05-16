Украина разрабатывает военные планы деблокады «Азовстали», – замминистра обороны

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Новости Украины

Украина не может сейчас провести военную операцию по деблокаде и выводу из «Азовстали» в Мариуполе подразделения боевиков «Азова».

Об этом в эфире телеканала ICTV заявила заминистра обороны Украины Анна Маляр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



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По словам Маляр, при этом, военные планы рассматриваются и разрабатываются.

«Те предложения, которые очень часто в обществе звучат: «А давайте сделаем это, давайте сделаем то» – на самом деле, все это уже было сделано. Просто Путин не дает согласия на то, чтобы мы могли освободить наших защитников «Азовстали». Если бы там прямо сейчас можно было провести военную операцию и деблокаду, поверьте, что Вооруженные силы бы обязательно это сделали. Вместо того, сегодня рассматриваются и разрабатываются разные планы, но это военные планы, и мы не можем их объявлять», – заявила Маляр.