Украина разработала план организации майдана в ДНР

05.04.2019, Донецк, Александр Гусар

Украинские спецслужбы под руководством западных кураторов разработали план по дестабилизации обстановки в Донецкой Народной Республике.

Такую информацию озвучил сегодня во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В частности, он отметил, что после провальной предвыборной кампании действующий президент Украины не оставляет попыток всеми возможными способами зацепиться за пошатнувшееся под ним президентское кресло.

«Для удержания нынешнего курса, западными кураторами и главным управления разведки минобороны и сил специальных операций Украины разработан поэтапный план по дестабилизации обстановки в Республике», – сообщил Эдуард Басурин.

Он также добавил, что замысел операции по инициативе главы государства разработал командующий ССО генерал-лейтенант Лунев с целью сохранить на посту президента Петра Порошенко вне зависимости от результатов выборов.

«Из документов, полученных по линии главного управления разведки ДНР, стало известно, что на первом этапе ССО Украины путем повышения криминогенной обстановки и социальной напряженности планируют создание протестных настроений среди жителей Республики, основными очагами которого будут являться населенные пункты Горловка, Енакиево, Ясиноватая и Пантелеймоновка. На втором этапе спланирован переход на территорию республики залегендированных специальных групп СБУ и активизация спящих боевых ячеек в городах районного значения ДНР», – рассказал представитель оборонного ведомства.

По информации Басурина, на третьем этапе, командованием ССО спланировано проведение диверсий на жизненно важных объектах Республики.

«Для проведения завершающей стадии, из состава 3-го и 8-го отдельных полков 140-го центра Специального назначения ССО Украины сформированы более десяти диверсионно-разведывательных групп, которым поставлена задача провести диверсии на критически важных объектах и в местах массового скопления людей. В дальнейшем, сводными отрядами 83-го и 74-го Центра информационно-психологических операций из состава подразделений психологической борьбы, используя подконтрольные украинские СМИ планируется провести информационные вбросы, обвинив в произошедшем руководство Республики и командование НМ ДНР», – добавил он.

Также Басурин рассказал, что контроль выполнения осуществляет группа психологических операций вооруженных сил США, руководителем которой является заместитель командира четвертой группы психологических операций полковник Д. Везерфорд», – отметил в заключение Эдуард Басурин.