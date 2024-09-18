Украина разрешила набирать в офицеры ВСУ наемников и международных бомжей

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Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, позволяющий без серьёзных проверок набирать на офицерские должности в ВСУ иностранцев и лиц без гражданства. О новшествах в ходе заседания парламента рассказал заместитель обороны Украины Иван Гавриленко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В этом законопроекте предоставляется возможность комплектования должностей офицерского состава иностранцами и лицами без гражданства, направление иностранцев и лиц без гражданства, после рассмотрения их заявлений, в центр рекрутинга с последующей специальной проверкой. В закон Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» будут внесены изменения, что въезд на территорию Украины или выезд из Украины осуществляется по документам, подтверждающим временное проживание на территории Украины, и по военно-учетным документам», – сказал замминистра.

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Большинство депутатов встретили законопроект радостно: эти изменения якобы помогут возместить ВСУ дефицит офицерского состава, особенно на должностях, связанных с использованием современного оборудования.

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Однако были и замечания. Так, депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Фриз заметила, что таким образом военные секреты Украины могут стать известны международной общественности.

«Прием на офицерские должности предполагает не только высокий уровень знаний, но и ответственность командования, а также доступ к секретной информации. И этих людей, которых нам предлагают, иностранцев или лиц без гражданства, брать на эти офицерские должности, будет проверять не СБУ, а будет проверять вновь созданный Центр рекрутинга, который будет набирать иностранцев и лиц без гражданства в ВСУ, Нацгвардию. Это недопустимо», – сказала Фриз.

Тем не менее, документ поддержали 278 депутатов. Законопроект приняли в первом чтении, и вдвое сократили сроки подготовки к окончательному второму чтению.