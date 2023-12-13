Украина разрушается. Зачем еще давать ей деньги? – американский сенатор

Анатолий Лапин.  
13.12.2023 15:31
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, США, Украина, Финансы


Уже получивший огромные средства от США киевский режим не показал убедительных результатов, потому вряд ли стоит выделять Украине еще деньги.

Об этом в эфире телеканала «Forbes Breaking News» заявил американский сенатор Джеймс Вэнс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Уже получивший огромные средства от США киевский режим не показал убедительных результатов, потому вряд...

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«Нет пути к миру, который не пролегал бы через переговоры. Я не говорю, что это хорошо, я не говорю, что было хорошо, когда Россия вторглась в Украину, я не говорю, что это хорошо, что Украина должна отказаться от своей территории. Но они не добились существенного прогресса, несмотря на сотни миллиардов долларов американской помощи.

Действительно ли еще 100 миллиардов долларов помогут чего-то добиться или это приведет Украину еще дальше по пути превращения в фактическую зависимость от Соединенных Штатов Америки?», – сказал сенатор.

«Меня беспокоит то, что страна фактически разрушается, средний возраст военнослужащих украинской армии сейчас составляет 43 года, они не могут платить своим пенсионерам. Если так будет продолжаться еще год, будем ли мы иметь дело со страной или с отсталым государством, которое бесконечно зависит от Америки?», – заявил Вэнс.

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