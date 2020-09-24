24.09.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Россия, Украина
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«Украина разваливается без помощи Путина» – Гордон


Украина успешно разваливает сама себя – для этого ей не нужна помощь России или Запада.

Об этом в эфире программы «Хард с Влащенко» заявил скандально известный своими антироссийскими выпадами и пиаром шарлатанов киевский журналист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Гордона, Украина еще имеет шанс сохраниться в нынешних границах, про Крым и Донбасс говорить не приходится.

«Если страна не хочет пойти по миру и вследствие этого распасться – я говорю это официально. Смотрите, если мы хотим иметь тот остаток Украины, который у нас есть на сегодня, – это уже остаток Украины, это уже не та Украина, которая была, и я не уверен, что мы получим обратно Крым и Донбасс, то нужно начинать наводить порядок у себя.

При чем тут Запад, при чем тут тот же Путин? У нас что, Путин на таможне крадет бабки? У нас что, Путин налаживает коррупционные схемы? При всей моей ненависти к Путину. Он радуется, когда мы это делаем, потому что еще в 2013 году, в журнале «Военный вестник» была опубликована статья начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Герасимова о гибридной войне.


Все, что там написано, все происходит с Украиной все эти годы. Они поняли, россияне, давно, что входить на танках – это примитивно и пошло. «Мы устроим вам гибридную войну, и в следствие вашей жадности, тупости и наглости вы развалитесь сами». И они это успешно делают», – заявил Гордон.

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