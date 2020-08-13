Украина разворовала турецкие инвестиции для крымских татар

13.08.2020, Херсон, Игорь Шаповалов

Турция выделила большую сумму на строительство городка для крымских татар, живущих в Херсонской области, однако эти деньги «потерялись», и теперь Киев пытается вынудить местные власти оплачивать проект.

Соответствующий сюжет опубликовали в эфире YouTube-канала «Новый визит», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Несмотря на то, что президенты Украины и Турции полгода назад договорились о строительстве городка для переселенцев из числа крымских татар в Херсонской области, до сих пор реализация этого проекта даже не началась.

В связи с этим в ходе рабочего визита в Генический район председатель Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев посетил место планируемого строительства городка для переселенцев в Геническе. И уже здесь оказалось, что между Геническим горсоветом и Херсонской ОГА есть споры и разные взгляды на реализацию проекта.

В ходе беседы мэр Геническа Александр Тулупов рассказал, что единственный законный путь – это передача земельного участка городскому коммунальному предприятию и подписания меморандума с турецкой стороной на выполнение специальной программы под этот проект. Или земельный аукцион.

Однако этот вариант очень не понравился Гусеву. Он считал, что участок можно напрямую выделить на Фонд благосостояния Крыма, который занимается проектом. Кроме того, глава ХОГА, который перед президентом отвечает за реализацию проекта, предложил городской власти подвести коммуникации за средства города.

«Если у вас больше 30 лет не строилось жилье, зачем вы выкручиваете руки туркам? Турция помогает Украине строительством жилья за свои средства и вы хотите, чтобы еще и коммуникации провели? Вы же не бесплатно это делать, вам выделят 16 квартир», – возмутился Гусев

Однако их разговор ни к чему не привёл, и Александр Тулупов вернулся в Херсон решать там спорные вопросы в строительстве городка для переселенцев.

Произошедшее прокомментировал на своей странице в Facebook экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

«Турция вроде бы и говорит о выделении денег, вроде бы и обещает финансировать проект строительства городка для местных крымских татар. Из бюджета выделяются деньги на несуществующую «Крымскую автономную Республику». Их «высокие лидеры», как Чубаров, Джемилев, Чийгоз и другие, постоянно сидят на многомиллионных грантах и различной финансовой помощи. А татар, как всегда, «прокатили»! Ни земли не выделили. Ни денег нет. Ни домов нет! Одни разговоры.

Вспомните, когда губернатор Ю.Гусев обещал президенту Зеленскому, что очень быстро выделят землю под строительство и начнут возводить дома для татар. И вот, в этой статейке есть интересное видео, на какое никто не обратил внимание. В аудиозаписи, фактически, разговор идет о взятке, но под прикрытием громких проектов. Фактически торгуются о взятке под видом «благих дел».

Но что самое главное, меня поразило в этом всем бардаке, что люди не разбираются, чего они хотят, как они хотят это сделать. Но все участники думают только об одном – о деньгах, и больше ни о чем

Губернатор, судя по аудиозаписи, чуть не кричит о том, что ему лично президент поручил строить жилье для татар. И он «роет землю», чтобы выполнить поручение гаранта. Но при этом диалог губернатора Ю.Гусева с мэром Геническа Александром Тулуповым доводит до слушателей то, что никаких проектов строительства домов нет! Никаких договоров на строительство нет! Никаких конкретных обязательств заказчика на строительство перед городом и его жителями – нет!

И те 10% от общего числа квартир в 160-ти квартирном доме, о которых говорит тот же губернатор – это только слова одной из версий обещалок, которая не подтверждена договором и другими формами гарантий. Так что непонятно, получат ли очередники, стоящие в очереди на жилье в Геническом горисполкоме то, что им по закону положено? Опять же: все подряд, или какие-то отдельные категории?» – отметил Журавко.

Экс-депутат отметил, как приезжий губернатор пытался давить на мэра Геничевска, чтобы тот построил коммуникации за счёт бюджета, на что Тулупов отвечает, что со времен развала СССР в Геническе ничего не строилось, и денег на строительство таких сетей в бюджете нет. Однако Гусев продолжает настаивать на своём, не собираясь ни вникать в детали, ни выслушивать какие-либо доводы.

«Он, или тупой, или чересчур коррумпированный, когда пытается «вылить воду из пустого кувшина». Видать все чиновники в постмайданной Украине шибанутые. Они на здравом смысле ничего не могут создавать. У них все достигается либо насилием, либо запугиванием и страхом.

Также губернатора разозлили слова А.Тулупова о соблюдении требований закона Украины, когда земельный участок под строительство нужно передать городскому комунальному предприятию и только после подписания меморандума с турецкой стороной на выполнение специальной программы под этот проект.

Вот так несолидно, где-то по-бандитски выглядит со стороны процесс решения командой президента Зеленского вопроса реализации никем не виданых и никак еще не ощутимых «турецких инвестиций».

И у людей на местах складывается твердое мнение, что если так настойчив губернатор в требовании скорее строить дом для татар, а строить его не из чего, то, значит, деньги могли быть кем-то уже выделены, но до Геническа они однозначно не дошли, т. к. «по дороге» их могли успешно, как всегда в нынешней Украине, украсть.

Вот потому я и уделил внимание этой теме, чтобы лишний раз пролить свет истины на то, что реально происходит в Украине. И чтобы люди могли понять, какой беспредел и беззаконие творятся в той стране, власть которой перед всеми пыжится выглядеть солидно и чопорно, на самом деле представляя собой ватагу уличных босяков, которые не то, что дом, а и собачьей будки не способны построить в обстановке сплошной и дикой коррупции», – резюмировал Журавко.