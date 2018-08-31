31.08.2018, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Россия, Украина
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Украина развязывает России руки в Донбассе – киевский эксперт



Денонсируя договор о дружбе с РФ, Украина усиливает позиции РФ по Крыму и республикам Донбасса.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический и экономический эксперт Всеволод Степанюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этим договором РФ признала границы Украины. Я не могу сказать, что выход из этого договора дает возможность пересмотра границ, но это усиливает позиции РФ, особенно по Крыму. Теперь в международных организациях Россия будет иметь лишний аргумент, почему они аннексировали Крым. Теперь у РФ будут развязаны руки по пересмотру Минских соглашений, по пересмотру статуса непризнанных образований на Донбассе. Это ухудшает переговорные позиции Украины”, – сказал эксперт.

Он напомнил, что договор с РФ является частью международного права и украинского законодательства.

“Принятие каких-то других законов, которые противоречили, вносило только хаос в законодательное поле. Непонятно, может ли президент своим решением не продлить этот договор, не нужно ли для этого все-таки голосование Верховной Рады, потому что, согласно Конституции, ратифицированные договора являются частью украинского законодательства. Они имеют даже более высокий приоритет над внутренним законодательством», – добавил Степанюк.

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