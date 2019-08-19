Украина реабилитовала еще одну группу антисоветчиков

19.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Национальная комиссия по реабилитации признала полностью реабилитированными шесть человек, “пострадавших от политических репрессий коммунистического и тоталитарного режимов в Украине”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в Украинском институте национальной памяти (УИНП).

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“18 июля 2019 года и 1 августа 2019 года состоялось заседание Национальной комиссии по реабилитации, на котором было принято решение о признании реабилитированными полностью следующих лиц: И. Мирона, И. Верменича, А.А. Кухарчука, В. Кухарчук, К. Шель, Л. Шель”, – говорится в ответе.

Также принято решение об отказе в признании реабилитированным А.П. Кухарчуку.

“Принято решение о признании потерпевшими от репрессий следующих лиц: Л. Чуб, М. Садика, А. Бугайчука, А. Оздена, Г. Черной, А. Зайцевой, М. Мишка, В. Глейха, С. Андрусевича”, – отмечается в ответе.

Кроме того, было принято решение о направлении ответов письмами Национальной комиссии по реабилитации 13 лицам о том, что они являются реабилитированными и, согласно законодательству, не требуют дополнительной или повторной реабилитации.

“Также, в ближайшее время решение Национальной комиссии по реабилитации будут размещены на официальном сайте Института в порядке, определенном законодательством о реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов”, – говорится в ответе.

К сожаоению, в УИНП не сообщили о том, за что именно и при каких обстоятельствах были осуждены указанные лица. Таким образом, сложно судить о правомерности их реабилитации.

18 июля в Киеве состоялось первое открытое заседание Национальной комиссии по реабилитации, которая предоставляет статус реабилитированных лиц, пострадавшим от политических репрессий коммунистического и тоталитарного режимов в Украине.