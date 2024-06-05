Украина решила бросить пожарных в огонь могилизации

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На Украине начали мобилизовать пожарных, которые входят в структуру МВД. Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-депутат Верховной рады, бывший военный сформированного из майданщиков батальона «Айдар», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

По словам Лапина, таким образом руководство ведомства пытается закрыть требование о мобилизации части сотрудников МВД, отправляя на фронт вместо силовиков представителей пожарной службы.

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«Мобилизация пожарных. То есть,МВД для того, чтобы выполнить те или иные мобилизационные планы в контексте спецподразделений типа «Лють» или еще что-нибудь, они что делают? Они выводят МЧСников в другое переподчинение, дают им листки бумаги с бланками заявлений, чтобы те писали, и сразу автоматически эти люди оказываются в системе без брони. Пожарные, которых я знаю, писали: «Ладно, в принципе не впадлу идти, раз такая ситуация, что некому, мы готовы, но мы не хотим идти туда через гнилую систему МВД, мы тогда пойдем просто в ТЦК, будем увольняться, а что делать. Мы, не хотим идти через гнилую систему прогнившего МВД». А те, получается, закрывают разного рода штабные должности, тех, кого можно было бы мобилизовать или отдавать, кто не попадает под бронирование и за счет пожарных хотят решить вопросы мобилизационных мероприятий со стороны МВД», – заявил Лапин.