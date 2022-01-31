Украина решила использовать чиновников ЕС в качестве живого щита против «агрессии»

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Новости Украины

Киев организует дипломатический «парад визитов» в ответ на «опасность вторжения» России на Украину, чтобы таким образом государство ни на день не оставалось без иностранных гостей, которые фактически станут заложниками.

Об этой инициативе на брифинге заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Угрозы, которые идут от России, носят глобальный характер, потому и противодействие должно быть глобальным. Мы постоянно повторяем партнёрам, что то, что происходит сегодня на Украине, это не только о безопасности нашего государства, это о безопасности всего евроатлантического пространства, а в более широком контексте – и о мировой безопасности. Потому что, если России удастся расшатать безопасность здесь, в Европе, это станет сигналом для тех, кто хочет её расшатать в других странах мира. Сигнал будет очень простой: «Можно!» Можно наглеть, можно пробовать и достигать результатов. Именно поэтому важно остановить эскалацию именно здесь. … Хочу подчеркнуть, что десятки тонн оборонного оружия, оборудования и боеприпасов, которые сегодня пребывают на Украину – это тонны аргументов, которые усиливают переговорную позицию Украины», – вещал он.

При этом министру иностранных дел Великобритании «Лиз» Трасс Кулеба выразил особую благодарность за готовность введения «болезненных санкций» против «российских финансовых интересов».

«Мы призываем партнёров быть готовыми к таким действиям, поскольку они являются важным фактором сдерживания российской верхушки от необдуманных решений», – утверждал украинский министр.

Также он пригрозил Москве «парадом визитов на Украину».

«И парад – не как торжественное церемониальное событие, а как весомый дипломатический инструмент. Ещё в прошлом году я призвал всех наших западных партнёров приехать к нам в гости именно в январе-феврале. Прежде всего, для того, чтобы на Украине постоянно пребывали иностранные чиновники. Этот принцип активно воплощается на практике. Буквально на днях в Киеве будут одновременно премьер-министры Великобритании, Польши, Нидерландов. Постоянно прибывают главы МИД, мой греческий коллега уже на Украине, мой коллега из Нидерландов – практически в пути, как и моя британская коллега. Главы дипломатии ряда центральноевропейских стран тоже на следующей неделе будут пребывать на Украине. Также параллельно будут визиты глав МИД Германии и Франции, выполняющих роль посредников в Нормандском формате. Кроме того, на этой неделе мы будем принимать президента Турции, поэтому вы видите, насколько насыщенная повестка дня президента Украины, премьер-министра, меня – мы все постоянно работаем с нашими партнёрами для того, чтобы сдержать РФ. Никто не знает, что в голове у Владимира Путина, но я точно знаю, что с таким интенсивным присутствием на Украине иностранных чиновников риски военной эскалации снижаются», – уверяет Кулеба.