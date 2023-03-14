Украина решила «кошмарить» крымского татарина – ректора российского вуза

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Украинская «прокуратура АРК» угрожает 8 годами тюрьмы ректору Крымского инженерно-педагогического университета Чингизу Якубову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Подозреваемый, выступая на пропагандистском телевидении, оправдывал и признавал правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины, – говорится в сообщении украинской прокуратуры. – В своей речи оккупационный ректор продвигал российские нарративы об украинском нацизме, «единой семье – Советский Союз» и положительно оценивал действия России по развязанной ею войне».

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Для действий Якубова в УК Украины есть статья «оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников» (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины). Досудебное расследование осуществляется еще одной структурой – «главком СБУ в АР Крым».

Сообщение украинской прокуратуры последовала на заявление Совета крымских татар при главе Крыма, где Якубов выступает заместителем председателя и на заседании озвучил документ.

В нем подчеркивается, что бывшие и нынешние лидеры меджлиса, признанного в РФ экстремистской организацией, занимаются политическими спекуляциями и провокациями, выступая от имени крымско-татарского народа.

«Бывшие члены запрещенного «меджлиса» Чубаров, Джемилев, Исламов, Бариев и другие предатели интересов крымских татар, которые в настоящее время находятся на территории Украины, Турции и ряда европейских государств, действуют в интересах и по указанию Киева, активно распространяют ложную информацию относительно положения крымских татар в Крыму», – говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что бежавшие на Украину «личности не проживают в Крыму и не представляют интересы крымских татар, поэтому их односторонние заявления, показания и высказывания относительно ситуации в Крыму не могут считаться достоверными и отображающими реальное положение крымско-татарского народа, проживающего в Крыму».

«Данные функционеры вводят в заблуждение международное сообщество своими неправдивыми высказываниями относительно реализации прав и интересов крымских татар и состояния крымско-татарского культурно-исторического наследия на территории Крыма. Они не уполномочены делать какие-либо заявления и выступать на международных площадках и в организациях от имени крымско-татарского народа».

Добавим, что «оккупационный» с точки зрения Киева Крымский инженерно-педагогический университет основал и возглавил Февзи Якубов – отец Чингиза Якубова. После кончины Якубова-старшего его имя было присвоено вузу, где, среди прочего, готовят преподавателей крымско-татарского языка, а сам вуз по федеральной целевой программе в этом году получит общежитие на 700 мест и Центр полиэтнической культуры молодежи.