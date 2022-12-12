Украина решила репрессировать крымских журналистов

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Шестеро сотрудников телерадиокомпании «Крым» стали фигурантами досудебного расследования прокуратуры несуществующей на политической карте Автономной Республики Крым.

Украинские власти подозревают их в пропаганде войны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Надзорное ведомство виртуального региона Украины открыло уголовное производство по материалам цикла публикаций на украинском сайте «Центра журналистских расследований» о сотрудниках телекомпании «Крым – 24». То, что телекомпании с таким названием не существует, расследователей не смущает.

Они установили персонально тех, кто создает и распространяет материалы с призывами и пропагандой военных действий: руководитель ТРК «Крым» Вадим Первых, генеральный продюсер и советник главы Крыма Олег Крючков, главный редактор телеканала «Крым 24» Дарина Сафонова, а также корреспонденты Маргарита Семенюк, Дмитрий Кокшаров, Юрий Авдеев.

Как утверждает ЦЖР, все они, за исключением приехавший в Крым из Югры россиянки Семенюк, являются гражданами Украины. Видимо в фейковой прокуратуре АРК не знают об официальном заявлении об отказе от украинского гражданства, необходимом для трудоустройства на государственный телерадиоканал.

Там сейчас заняты лингвистической экспертизой контента, созданного и распространённого ТРК «Крым» и его медиапроектами на новых территориях РФ. По результатам экспертизы будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Уголовное дело, которое завела Украина — это практически орден «За отвагу». Наши журналисты делают, что должно. ЦИПсО приготовиться. У нас новые проекты. Мы о вас помним. И будем «работать» на Украину», — отметил генпродюсер ТРК «Крым» Олег Крючков.

Напомним, министра информации, связи и внутренней политики Крыма Владимира Трегуба на Украине будут судить за коллаборационную деятельность. За распространение идей Русского мира среди крымчан Трегубу светит до 10 лет лишения свободы.