Украина решила побряцать оружием на границе с Крымом

18.09.2020, Киев, Максим Карпенко

На Украине стартуют военные учения по территориальной обороне «Объединенные усилия – 2020», которые до 26 сентября продлятся в Херсонской области.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил глава Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации Гусева, эти учения станут самыми масштабными в истории страны.

«Это будут самые большие в истории независимой Украины учения территориальной обороны в одном регионе. У нас в Херсоне около четырех тысяч военнослужащих соберутся для того, чтобы отработать навыки борьбы с возможными вызовами со стороны временно оккупированной территории, вообще террористическими и другими вызовами. Мы будем отрабатывать разные моменты слаживания с отдельными подразделениями вооруженных сил, будем отрабатывать те задачи, которые сегодня ставит перед нами Генеральный штаб», – заявил Гусев.

Отметим. что учения будут проводится совместно с подразделениями НАТО.

Ранее министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что учения «Объединенные усилия – 2020» пройдут в ответ на российские учения «Кавказ 2020».