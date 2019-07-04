Украина резко поменяла всю идеологию обмена пленными

04.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Группа украинских переговорщиков в Минске при президенте Владимире Зеленском стала действовать так же, как и при его предшественнике Петре Порошенко.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил политолог Денис Денисов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, на днях в Минске украинская сторона в очередной раз заблокировала все политические обсуждения и инициативы.

«На первом мероприятии, которое уже было с новой командой украинских переговорщиков, вроде была договоренность, что это будет обмен всех на всех, а после позавчерашнего мероприятия мы получаем пресс-релиз, в котором указано, что украинская сторона теперь начала настаивать, что давайте маленькими шагами идти. То есть сначала несколько человек, потом несколько человек. Но это же меняет всю идеологию этого процесса», – завил Денисов.