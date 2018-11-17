Украина рискует доконать Венгрию

17.11.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Властям Украины стоит быть осторожнее в конфликте с Венгрией – Киев недооценивает серьезность шагов, которые может предпринять Будапешт для защиты прав населения Закарпатья, чьи права нарушает новый закон об образовании, предусматривающий закрытие венгерских школ.

Об этом в эфире канала «112 Украина» заявил экс-спикер МИД Украины Олег Волошин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина нуждается в Венгрии больше, чем Венгрия нуждается в Украине. Я думаю, что с этим трудно поспорить любому более-менее вменяемому человеку.

Сегодня Венгрия уже член ЕС и член НАТО, они по факту уже блокируют заседание комиссии Украина-НАТО, они могут заблокировать любые наши инициативы в Евросоюзе.

Мы для венгров, по сути, если не обсуждать никакие радикальные варианты, ничего болезненного на дипломатическом уровне сделать не можем. Можно сколько угодно рассказывать, какие плохие венгры, но надо констатировать: украинская дипломатия провалила венгерское направление. Четыре года назад этой проблемы не было.

Более того, не надо рассказывать, что это всё из-за того, что «началась «российская агрессия, и венгры стали так себя вести». Уже после российской агрессии, после аннексии Крыма Венгрия одобрила и была одним из лоббистов безвизового режима с ЕС для Украины. Венгрия не сопротивлялась, а, наоборот, поддержала соглашение об ассоциации», – заявил Волошин.