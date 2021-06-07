Украина рискует опозориться с изображением Крыма на футболках сборной

07.06.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Если украинская команда покажет хороший результат на Чемпионате Европы, то карта Украины с Крымом на форме футболистов будет восприниматься как позитивный сигнал, если результат будет плохим, то политизация футбола обернется против Украины.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Семченко.

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«Всё будет зависеть от того, как сыграет команда на поле. Если будет результат, то никакая форма ему не повредит и не поможет. Если результата не будет, то все злопыхатели под всё это подведут, в том числе, и форму. Футбол – это игра, команда едет на чемпионат Европы и все это – чисто футбольная история, которая либо усилит всю эту политическую историю, либо, наоборот, опровергнет. Поэтому политизация истории с картой Украины на форме может сыграть и за и против и тех, кому это нравится, и тех, кому не нравится. Результат чемпионата предсказать очень сложно. На прошлом чемпионате украинская команда показала плохой результат, она не вышла из группы. В другие годы она показывала и хорошие результаты, например в 2008 году, когда Украина участвовала в Чемпионате мира и дошла до четвертьфинала. Поэтому, если будет хороший результат, то украинская сторона может сказать – «вот видите, это Крым на форме нас вывел на хороший результат». Футбольная фортуна, как и всякая другая, очень переменчива, и делать ставки на эту вот крымскую карту, довольно рискованно поскольку можно потом оказаться в нехорошей ситуации», – заключил политолог.