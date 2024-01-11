Украина рискует пойти на «похабный мир» и потерять территории – Золотарев

Анатолий Лапин.  
11.01.2024 12:17
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


США, оказавшись перед угрозой потерять влияние на Ближнем Востоке, могут согласиться с утратой позиций на Украине.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США, оказавшись перед угрозой потерять влияние на Ближнем Востоке, могут согласиться с утратой позиций...

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«Саммит мира». Он может пройти, но его итогом при тех позициях, которые сегодня мы имеем, может стать очень похабный для Украины мир, связанный с утратой территорий. Поэтому я бы тут не спешил», – сказал эксперт.

«По моему мнению, куда большее значение, чем Давос, будет иметь Дубай. И для Соединенных Штатов куда опаснее и серьезнее то, что они могут потерять свои позиции на Ближнем Востоке. Украина может оказаться очень болезненной потерей, но стратегические последствия, далекоидущие, назревают на Ближнем Востоке – усиливающаяся роль Китая, фронда авторитарных режимов по отношению к свободному миру. Пока у США не склеивается ситуация», – заявил Золотарев.

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