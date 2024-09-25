Украине грозит участь марионеток Южного Вьетнама, проигравших без поддержки США

Анатолий Лапин.  
25.09.2024 10:29
  (Мск) , Киев
Просмотров: 542
 
Война, Вооруженные силы, Вьетнам, Дзен, Россия, США, Украина


Президент Украины Владимир Зеленский (потерял легитимность весной после истечения срока полномочий) вернется из США, не заручившись стабильной поддержкой.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский (потерял легитимность весной после истечения срока полномочий) вернется из США,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Мне было 10 лет тогда, когда Северный Вьетнам добил Южный Вьетнам по причине того, что как раз задержалась американская помощь. Подмога не пришла, подкрепление не прислали, а там всего-то вопрос был на 400 миллионов боеприпасов для армии Южного Вьетнама. Закончилось тем, что давали одну обойму южновьетнамским солдатам на неделю и одну гранату. А в конгрессе как раз рубились за то, что надо перестать подливать масло в огонь войны, должна произойти вьетнамизация – похоже на нашу историю с 60 миллиардами, которые в большей части осваиваются США, но что-то перепадает и нам», – сказал эксперт.

«Ну, тогда договорились до того, что и помощь стала неактуальной. Это как раз тот период, когда молодой и перспективный политик Джо Байден поднимался по вершине своей карьерной лестницы. А с чего началось президентство Байдена? С позорного бегства из Афганистана, с кучи военной техники, на миллиарды долларов, оставленной талибами. Такой, нехороший знак. Байдену ничего другого не остается – ему же не топить Камалу Харрис, говоря, что «все плохо», отползать, бремя войны надо частично переложить на Европу. Не будет же он этого говорить – не будет. А с этим вернется Зеленский», – заявил Золотарев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть