Президент Украины Владимир Зеленский (потерял легитимность весной после истечения срока полномочий) вернется из США, не заручившись стабильной поддержкой.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне было 10 лет тогда, когда Северный Вьетнам добил Южный Вьетнам по причине того, что как раз задержалась американская помощь. Подмога не пришла, подкрепление не прислали, а там всего-то вопрос был на 400 миллионов боеприпасов для армии Южного Вьетнама. Закончилось тем, что давали одну обойму южновьетнамским солдатам на неделю и одну гранату. А в конгрессе как раз рубились за то, что надо перестать подливать масло в огонь войны, должна произойти вьетнамизация – похоже на нашу историю с 60 миллиардами, которые в большей части осваиваются США, но что-то перепадает и нам», – сказал эксперт.

«Ну, тогда договорились до того, что и помощь стала неактуальной. Это как раз тот период, когда молодой и перспективный политик Джо Байден поднимался по вершине своей карьерной лестницы. А с чего началось президентство Байдена? С позорного бегства из Афганистана, с кучи военной техники, на миллиарды долларов, оставленной талибами. Такой, нехороший знак. Байдену ничего другого не остается – ему же не топить Камалу Харрис, говоря, что «все плохо», отползать, бремя войны надо частично переложить на Европу. Не будет же он этого говорить – не будет. А с этим вернется Зеленский», – заявил Золотарев.