Украина рискует проиграть решающую битву – полковник армии США

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Из-за нехватки оружия и личного состава подразделения ВСУ могут не удержаться на оборонительной линии к западу от Авдеевки.

Об этом в эфире интернет-канала «Espreso» заявил подполковник армии США в отставке Глен Грант, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Украинские войска были вынуждены отступить, и сейчас укрепляют свою оборону вдоль береговых линий на западе от Авдеевки. И есть надежда, что эти линии были надлежащим образом подготовлены, чтобы выдержать давление. Но очевидно, что украинская сторона сталкивается с проблемами из-за недостатка личного состава и боеприпасов, что усложняется ограничением помощи со стороны Америки и Европы. Результат этой битвы может быть решающим. Если Украине удастся удержать линию речки, это даст ей время для стабилизации фронта, и разработки стратегии на будущее. Но если Россия прорвётся, следующие месяцы могут оказаться оказаться чрезвычайно сложными», – сказал Грант.

Он подчеркнул, что армия России в любом случае будет искать слабые места.

«Российская военная доктрина заключается в закреплении успеха. Потому их стратегия будет заключаться в том, чтоб оценить, какая из областей окажется наиболее уязвимой. Они не только атакуют, но и разведывают слабые места. И какой бы участок русские не признали самым слабым, они усилят его боеприпасами и живой силой, чтобы усилить давление и, возможно, прорвать линию обороны», – добавил полковник.