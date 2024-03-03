Украина рискует проиграть решающую битву – полковник армии США

Вадим Москаленко.  
03.03.2024 16:55
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Донбасс


Из-за нехватки оружия и личного состава подразделения ВСУ могут не удержаться на оборонительной линии к западу от Авдеевки.

Об этом в эфире интернет-канала «Espreso» заявил подполковник армии США в отставке Глен Грант, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за нехватки оружия и личного состава подразделения ВСУ могут не удержаться на оборонительной линии...

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«Украинские войска были вынуждены отступить, и сейчас укрепляют свою оборону вдоль береговых линий на западе от Авдеевки. И есть надежда, что эти линии были надлежащим образом подготовлены, чтобы выдержать давление.

Но очевидно, что украинская сторона сталкивается с проблемами из-за недостатка личного состава и боеприпасов, что усложняется ограничением помощи со стороны Америки и Европы.

Результат этой битвы может быть решающим. Если Украине удастся удержать линию речки, это даст ей время для стабилизации фронта, и разработки стратегии на будущее. Но если Россия прорвётся, следующие месяцы могут оказаться оказаться чрезвычайно сложными», – сказал Грант.

Он подчеркнул, что армия России в любом случае будет искать слабые места.

«Российская военная доктрина заключается в закреплении успеха. Потому их стратегия будет заключаться в том, чтоб оценить, какая из областей окажется наиболее уязвимой. Они не только атакуют, но и разведывают слабые места.

И какой бы участок русские не признали самым слабым, они усилят его боеприпасами и живой силой, чтобы усилить давление и, возможно, прорвать линию обороны», – добавил полковник.

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